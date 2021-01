Az élet valamely területén elérni a „profi” státuszt, jó dolog. A köznyelv is előszeretettel használja ezt a kifejezést akkor, ha valaki valamiben magasabb szintet képvisel, mint az átlag, vagy csupán „nem ma kezdte” a szakmát, hanem évek-évtizedek óta műveli azt, amit. Ebből fakadóan a tevékenységben eltöltött idő teszi profivá a profit.

A „profi” szó etimológiai elemzését befejezve kanyarodjunk rá aktuális témánk elemzésére. A sportolói létet tekintve amatőr, félprofi, profi státuszt különböztet meg a szaknyelv. Definíció szerint akkor tekinthetünk profinak egy sportolót, ha az életvitelszerűen, munkaként, juttatás ellenében űzi az adott sportágat (vannak szakszövetségek, ahol más egyéb kikötéseket is teljesítenie kell a delikvensnek, ha el akarja érni a profi státuszt).

Mi a helyzet akkor, ha világjárvány van?

Ez a kérdés akkor ötlött fel bennem, amikor a cikk írásának pillanatában is zajló férfi kézilabda-világbajnokság szervezése körül aggasztó információk láttak napvilágot. Az még hagyján, hogy szinte kivétel nélkül minden válogatott panaszkodott az Egyiptomban tapasztalható körülményekre – bár az álmoskönyvek szerint ez sem jó –, de több kézilabdázó is jelezte: e helyzetben nem kíván részt venni a tornán. Persze a vírus is közbeszólt, voltak olyan nemzeti együttesek, amelyek a számos fertőzött miatt a kezdés előtt mondták vissza a szereplést (USA, Csehország), voltak, amelyek jelentősen megtépázott kerettel (Németország, Brazília) érkeztek. Természetesen akadt olyan csapat is, amelyről a világbajnokság csoportmeccsei közben derült ki, hogy bizony további fertőzötteket találtak az együttesben, így Zöld-foki Szigetek a magyarokkal még lejátszotta csoportmeccsét, aztán kénytelen volt visszalépni.

Itt kanyarodnék vissza a címben feldobott labdához: meddig profi a profi? Persze fizetésért játszanak (bár ez a válogatott esetében nem mindig igaz), és ez a dolguk, hiszen ezért nem kevés pénzt kapnak, ott van még a címeres mez övezte pátosz. Na de mégis meddig? Lehet arra kötelezni egy sportolót, hogy világjárvány közben/alatt is részt vegyenek nemzetközi – vagy bármilyen más – versenyrendszerben? Főleg akkor, ha a körülmények egy csöppet sem hajaznak például a tengerentúlon tapasztalt „buborékra”. Ha egy játékos megtagadja a pályára lépést, annak lehetnek következményei? Ha igen, milyenek? Ha egy nemzeti szövetség dönt úgy, hogy a sportolók épségét szem előtt tartva nem vesz részt az adott tornán, az jár-e valamilyen szankcióval?

Tehát, meddig profi a profi?