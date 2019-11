A felelősség a felnőtt szülői lét velejárója, komoly dolog. Biztosan nem egyenlő az engedelmességgel, amikor azt akarjuk, hogy a gyerek azt csinálja, amit elvárunk tőle. Ennél van egy sokkal „gyermekbarátabb” és remélem, hogy hatékonyabb módszer is arra, hogy megtanítsuk őket felelősségteljesen viselkedni. Mutassuk meg a gyereknek, hogy a tettei, döntései következményekkel járnak, és nem csak őt, de a körülötte élőket is érinti. Legyünk mi magunk a követendő példaképek, hiszen a gyerekünk mindig figyel – akkor is mikor épp úgy látszik, hogy toporzékolva, kiabálva tiltakozik a sapka, sál, kabát felvétele ellen.