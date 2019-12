Holnap el lehet búcsúzni az óévtől, már ha vagyunk olyan szoros, intim kapcsolatban 2019-cel, hogy indokoltnak tartsuk a jobbról-balról pukedlizést a Disznó éve felé.

A magam részéről biztos vagyok benne, hogy nem az én könnyeimen fog lecsapódni a decemberi papírzsepkendő-fogyasztás, noha az elengedés sosem volt az erősségem, legyen szó bármiről is. Búcsúzni még attól is rossz, ami egyébként rossz. Tudom, nagyon trendi azt mondani, hogy „nah, ez is csak egy éjszaka, mint az összes többi”, de én valahogy mélyről élem meg ezt is, hadd kérjem ki magamnak az éjféli magambafordulást. De nem 2019, hanem a Disznó miatt. Lássuk, mit hoz a Patkány!