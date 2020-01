Kicsit elmerengtem ma reggel, kezemben a szokásos bögre forró kávéval

Amikor véget ér az éjszaka, és az ablakon keresztül látjuk, hogy már dereng a hajnalfény, még álmosak vagyunk, és odakint csípős, hideg az idő, talán most épp a leghidegebb. De az élet – itt a melegben, a gőzölgő kávéval a kezemben –, a világ valahogy mégis szép. Ezt olvasni minden magazinban, csak azért is próbálom a magamévá tenni. Tehát örülni kell, és ha örülünk, akkor mosolyogjunk, és mosolyunkat osszuk meg embertársainkkal, hogy mindnyájunknak szép napja legyen. Ettől a körülöttünk lévő világ is még szebb lesz. Nekem néha beválik, de tényleg.