Megkaptuk az utolsó rockmaratonos fellépők listáját. Azt hittem, kihúzzák tavaszig a nagy bejelentéseket, meg is lepődtem, hogy a tegnapi öt névvel lett teljes a repertoár. Szomorú vagyok, mert idén is hiába kommenteltem a „Kiket szeretnétek látni 2020 nyarán?”-poszt alá, megint nem teljesült egy kívánságom sem. Viszont az kétségtelen, hogy egyáltalán nem jelentéktelen bandákat hoznak a Szalki-szigetre a szervezők, s az is biztos, hogy idén is megtalálom majd az új kedvenceket. Mi több, nosztalgiázni is fogok majd. Például a „barátságos black metalt” játszó Cradle of Filth-re vagy a Ramones- dalokra, amikre kamasz koromban ütemesen menetelve hittem, hogy mekkora lázadó is vagyok.