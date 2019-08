A tömegturizmus alapvető paradoxona, hogy az egyszeri turista rendre olyan helyre érkezik, ahol pont azt találja, amitől éppen menekülni próbált: turistákat és tömeget. Bevésődött idealizált kép él bennünk, az érinthetetlen tájról, az ott élő roppant autentikus helyiekről, meg a féltve őrzött gasztrokultúrájukról. Erre mit is kapunk? Kontinentális nagyüzemi reggelit a panzióban, a kibírhatatlan távoli rokont a vágyott strandon és részeg tizenéves brit fiatalokat az óvárosokban. Úgy térünk haza, hogy jövőre aztán már tényleg lemegyünk a térképről… Megyünk is lefele hatalmas lelkesedéssel, szemben pedig már integetnek is tavalyi brit barátaink…