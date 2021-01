Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az egyik népszerű időjárás-előrejelzéssel foglalkozó portálnak van olyan funkciója, hogy be lehet rajta állítani az adott települést, és megmutatja, ott milyen idő várható. Városunkra is rá lehet keresni. Ez azt mutatja, hogy mától nálunk is erőteljes lehűlés kezdődik, ami jövő héten tetőzik majd a maga mínusz 12 csikorgó Celsius-ával. A régi népi időjóslás szerint: „Ha Piroska napján (jan. 18.) fagy, az negyven napig el nem hagy.” Persze az is lehet, hogy nem is lesz mínusz 12 fok, de az azért teljesen biztosnak látszik ebben a felmelegedéses korban, hogy február végéig nem lesz folyamatos fagy. Sőt, jön majd a tavasz, aztán húsvétkor meg a hó…