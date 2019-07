A fiú minden nap hozza édesanyjának a főtt ételt a szocóból. Jól főznek, töri meg a csendet az anya. Jóízűen eszik abból a tányérból, amelyből egykor kicsi fiát etette. A fiú emlékeiben kutatva elmereng: abba a bizonyos tányérba mindig volt mit tenni, a legjobb falatok kerültek bele. Már a tányér is közel a hatvanhoz, a mama meg elmúlt már kilencven is. Ülnek egymással szemben, szemük összetalálkozik. A fiú elérzékenyül, szemébe könny szökik, de nem mutatja. Erős marad, vagy legalább is azt hiszi.