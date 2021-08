Ezt ne hagyja ki! Egyetért a baloldal: az autókat ki kell szorítani a fővárosból

Az idén a szokásosnál is remekebb a termésünk a konyhakertünkben. Túl vagyunk már tizenkét üveg lecsó „téliesítésén”, és ez csak a kezdett, ránézve a palántákra. Sőt, szerdán már elkészült az első darálék az erős paprika különböző fajtáiból. Azért van hiányérzet is, a habanero, a jalapeno csilipaprikák még csak virágoznak, félő, hogy nem tudnak majd beérni, de közvélemény-kutatásom szerint így vannak ezzel a hivatásos habarenotermesztők is. Szőlővel is jól állunk, van olyan tőke, amin tíz éve nem volt egy fürt se, most viszont kitett magáért. Szóval jó a helyzet, csak tavasszal ne fagyott volna el a pálinkafánk, a kajszibarack.