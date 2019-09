Aki nem kap levegőt, az meg fog fulladni. De ehhez nem kell a víz alá merülni és nem kell, hogy fojtogassanak.

Legkönnyebben úgy lehet fuldokolni, ha elszívják a levegőnket, ha elveszik a lehetőséget arra, hogy fellélegezzünk. A test tudja azt, hogy mikor nem lélegzik a fej, sem a lélek, aztán szomatizál. Szimbolikusan, mert, ahogy mondani szokták, isten nem ver bottal, hanem inkább szimbólumokkal és metaforákkal. Istennek van humora, ez már a Bibliában is megnyilvánult, aztán azóta is oktatólag nevettet. Ezt meg lehet látni, és lehet tagadni, de a vicc csak akkor lepleződik le, ha megértjük a csattanót. Akkor kitisztul a tüdőnk. Is.