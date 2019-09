A múlt héten hatalmas elismerést kapott a 18 éves magyar labdarúgó, Zsóri Dániel, aki a FIFA gálán valóban csodaszép találata miatt – a szurkolók szavazatai alapján – megkapta a legszebb gólért járó Puskás-díjat.

A díj történetében az eddig száz jelölt között egy magyar sem akadt. Az első NB I-es meccsén a Fradi ellen a kilencvenharmadik percben győztes gólt ollózó Zsóri Dániel azonban gondoskodott róla, hogy ez az álom is valóra váljon. Hogy milyen érdekes dolgokat is produkál az élet? Nos, idehaza a Fradi, külföldön pedig az a Barcelona a kedvenc csapatom, amelynek világsztárja, Messi gólját is megelőzte a magyar fiatalemberé. Ilyenkor nincs mérlegelés, ami szép, az szép! És persze nagy gratula!