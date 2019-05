Érdek és házasság. Két szó, amelyek megférnek egymással így, külön írva. Ha azonban „egybekelnek”, jelentésük együtt egészen más megvilágításba helyezi azokat.

Ez már nem szerelem, hanem kőkemény üzlet. Nem is illik ebbe a szókapcsolatba a házasság intézménye, hiszen az a törvény és a hagyomány szerint egy felnőtt férfinak és egy nőnek jogilag elismert és szabályozott önkéntes elhatározás alapján létrejött életközössége, valamint a család, mint a nemzet fennmaradásának alapja. Persze tisztában vagyok azzal, hogy ez nem sikerülhet mindenkinek elsőre, másodikra, sőt többedszerre sem. Vannak, akiknek már az első elválás is fájdalmas, mások meg sportot űznek belőle. Az érdekházasság azonban olyan kapcsolat, amely nem család­alapítási célból vagy szerelemből köttetik, hanem valamelyik vagy mindkét fél számára jövedelmező okból. Ez az ok lehet pénzügyi megfontolás vagy politikai, gazdasági indok. Ez utóbbira aztán, ha jól körülnézünk nem kevés példát találhatunk a környezetünkben is.

Elég, ha csak a legutóbbi EP-választásra visszatekintünk. Nem magyaráznám önöknek a tutit, az elemzők megteszik ezt helyettem. Annyit azért hozzátehetünk, jelentős átrendeződés volt az ellenzéki oldalon.

Ez újabb érdekházasságok lehetőségét vizionálja. A nagy kérdés megválaszolása azonban még várat magára. Ki viseli majd abban a „családban” a nadrágot? Mert hosszú távon az érdekházasságok nem működnek.