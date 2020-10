Hazai árképzés

Az utóbbi időben – legalább tíz-tizenöt éve – nem tudok mit kezdeni a hazai árképzéssel.

Tudom, piacgazdaság van, szabadárasak a termékek, de mégis, még a Szovjetuniónak is volt határa. Emlékszem arra, amikor a piacon szinte fillére pontosan egyforma áron szerezhettük be például a gyümölcsöt. Sőt, ha valaki vagy nagyon le-, vagy felment az árakkal, azt a többi kofa nem hagyta szó nélkül. No, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a móri bornapokon a kirakodóvásárban némelyeknek volt bőr az arcán. Tudom, a koronavírus okozta válság sokakat megviselt anyagilag is, de nem biztos, hogy három nap alatt kell egy egész év bevételét begyűjteni.