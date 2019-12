Ezt ne hagyja ki! Készíts velünk töltött káposztát karácsonyra! Válogass a legjobb receptekből!

Fejlődünk, és ez tény. Mire is gondolok? Az elmúlt évekhez viszonyítva jóval kevesebbszer hallhattuk a télapó kommunista műszót, kezd újra beleivódni az emberekbe, hogy a télapó nem télapó, hanem a Mikulás, hiszen az „alapító” nem más, mint Szent Miklós püspök. Talán ennél is fontosabb, hogy ismét megjelentek a Boldog karácsonyt feliratú díszek. Halálközeli állapotba tudtam kerülni a rengeteg kínai giccstől, amelyeken ott csúfolkodott a Merry christmas felirat. Úgy néz ki, ez nemcsak az én szememet bántotta, hanem néhány magyar vállalkozóét is, mivel egyre több helyen olvasható a díszeken a Boldog karácsonyt felirat. Halleluja!