Új piac nyílt szombaton, hagyományteremtő jelleggel Rácalmáson. Rendben, még egy a többi mellé, gondolhatnánk. De nem! Óriási hiátust tölt be, és csak bízni tudok benne, hogy megtapad, sikeres lesz, életben marad. Hogy miért? Mert a valódi őstermelők, kistermelők, kézműves, saját terméket előállító kisiparosok, és vásárlók érdekében működtetik, a termékek nem a nagykereskedőtől érkeznek. A legfőbb cél a vidéki termelők és kisiparosok minőségi hazai termékeinek megismertetése és az értékesítés segítése. Itt a szemébe lehet nézni a termelőnek, aki legközelebb is ott lesz. Ha tőlük vásárolunk, akkor nem csak a piac, ők is életben maradnak. Családostul.