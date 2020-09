Nézem az utcán heverő csikkeket. Tudjuk, hogy a dohányzás köztudottan nem egészséges. Sőt, úgy tartják, hogy dohányozni jó. Kellemes az íze, a füstje, kiváló pótcselekvés, oldja a stresszt, segít elaludni, sok esetben komoly szertartással, ráadásul a cinkos összetartozás érzésével jár. A csikket azonban nem kell(ene) eldobni! Bunkóság. Persze sok más bunkóság van, de ez nagybetűs, még ha nem is azzal íródott most. Gondoljanak csak bele, milyen jó érzés lenne egy szál cigi után annak végtermékét például egy kukába helyezni! Igaz, el kell „zarándokolni” odáig. És ekkor már tettek is valamit környezetünk tisztaságáért is.