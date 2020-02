A koronavírus már a spájzban van? Most amikor az emberben végre, ismét bizseregni kezd az „Isten hozott, tavasz” érzése, itt a kikelet, és ébred a természet, a hóvirágmezők nyílnak, és ismét hosszabbodnak a nappalok, pont most világszerte kezd eluralkodni a pánik. Kifosztott szupermarketek képei, karantén alá vont városok, és az újabb és újabb megbetegedések statisztikái folynak a csapból is. Szerencsére nálunk a már megszokott, jól bevált tavaszi fáradtság jellemző csak. Ólomsúlyú végtagok, fejfájás, aluszékonyság, a biológiai óránk csak nehezen képes átállni a tavaszi, a gyorsabb ütemre. Ez roppant fárasztó folyamat, de nem fertőző.