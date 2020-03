Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a mondás! Aki meg nem, az majd megszereti. Sorban állnak ünnepeink, amelyek elmaradhatatlan kelléke a virág. A szeretet, a megbocsátás, az emlékezés virágait tartjuk kézben és „nyújtjuk át” azoknak, akiknek szánjuk. Amikor kézbe vesznek egy szál, egy csokor virágot, ne csak automatikusan „tolják” azt tovább! Álljanak meg egy pillanatra és gondolják hozzá azt, amit sokszor virág nélkül nem mernek megtenni! Most épp nőnapra készülünk, és persze Zoltán napra is! Igaz a gyakorlatban nekem most a névnapi ünneplés lesz előbb, de lélekben azért ez fordítva van!