A tizenegyedik születésnapomra kértem egy diktafont. Meg is kaptam. Olyat játszottam vele, hogy riporter vagyok és a legkülönbözőbb helyszínekről, eseményekről tudósítok. Kitaláltakról, mint mondjuk egy egyiptomi tevegelőverseny, és valósakról, mint egy előadás a Fővárosi Nagycirkuszban. Rengeteg magnókazetta telt meg a képzelt riportokkal, gondosan fel is címkéztem azokat, ha esetleg újrahallgatnám, tudjam, hol keressem mondjuk a „beszélgetés Mezei Béla lottónyertessel” címűt. Ja, mert interjúkat is készítettem, amiknek az alanya kizárólag az öcsém volt, de mindig más szerepben. Annak a bőrébe bújhattunk, akinek csak akartunk. Most már azért jobb önmagamnak lenni.