Valami elkezdődött! Dunaújvárosba is elért a műanyagmentesítés. Egyik helyi áruházunkban már lehet vásárolni olyan hálót, amelybe gyümölcsöt, zöldséget tehetünk a műanyag zacskók helyett. Ezt többször is használhatjuk, sőt mosható is. A nagyáruház ezzel lehetőséget ad a vásárlók számára, hogy környezettudatos magatartást tanúsítsanak. Emlékszem, milyen felháborodást váltott ki, amikor a reklámtáskákért elkezdtek pénzt kérni az áruházak – mi pedig számolatlanul kértük azokat, és még aznap landoltak a szemetesben. Micsoda pazarlás… De most már jobban odafigyelünk. A műanyag szatyor nem kell, ha ingyen adják se!