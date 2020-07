Közel 900 millió forintra büntette a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az egyik hazánkban is aktív webáruház üzemeltetőjét. A GVH indoklása szerint, ezen izmos nyakleves célja – a megtévesztő reklámok visszaszorítása. Rászedhető fogyasztóként üdvözlöm a kemény fellépést, ám ahhoz, hogy az etikus reklámok (is) működjenek, némi vásárlói tudatosság is szükséges. Hiszen gyakorta elhisszük, lehet egy frissen piacra dobott tévét 80 százalékkal olcsósítani, simán kosarunkba tesszük az éppen trendi szuperélelmiszert, és a „lefogyok már ma délben” típusú fogyitablettákat is. A kínálatot elnézve, lesz még dolga bőven az illetékes hivatalnak