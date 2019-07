Nem tagadom, hogy a haditechnikai parkok lelkes rajongója vagyok.

Az ilyen témájú nyomtatott kiadványokat is szívesen vásárolom és olvasom. Az elmúlt hétvégén az 51-es úton autóztam, és ekkor bukkantam Dunavarsánynál az 51-es bázisra. No nem az amerikai ufó-hívők paradicsomáról beszélek, igaz itt is főként a repüléssel kapcsolatos tárgyak találhatók. Itt a magyar honvédség hadrendből kivont járművei tekinthetők meg – a MiG–15-től kezdve a MiG– 23-ig bezárólag és ezek változatai. Illetve szállító járművek, helikopterek és tűzoltóautók. Akit érdekel vagy nosztalgiázni szeretne, annak nem szabad kihagynia!