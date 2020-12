A legendát fontos fenntartani. Kellenek az ilyen alkalmak az életbe, amikor várakozással teli izgalom lengi át az estét. Ilyenkor valahogy másként gondolkodik az ember, kicsit a világ is megváltozik körülötte. Akarva-akaratlanul ilyenkor közelebb kerülnek egymáshoz az emberek. Mindenkinek fontos, hogy jól sikerüljön. Van, akinek azért, hogy neki jó legyen, hogy megkönnyebbüljön, megkapja a reményt, van, akinek azért, hogy a másiknak varázsosan emlékezetes legyen az alkalom, és egy kicsit ő is megmártózhasson az örömtenger hullámaiban. De ismerek olyat is, akinek azért emlékezetes a Mikulás eljövetele, mert ezen a napon csókolta meg először szerelmét.