Kezdődik, újra veszélyhelyzet van. Persze lehetett számítani rá, de mégis azt gondoltam, kicsit később kezdődnek a szigorítások.

Az az érzésem, hogy idén ugrott a karácsonyi shoppingtúra is. Persze nem azt sajnálom, hogy nem lehet egymás sarkára lépve tolongva nagybevásárolni, de az adventi vásárok ünnepi hangulata, a forralt bor és a sült gesztenye illata hiányozni fog.

Csak azt remélem, hogy a karácsonyt azért együtt tölthetjük, ha nem is nagy családi körben, de mégis közösen és egészségesen. Most nem kezdtem nagybevásárlásba, de vitaminból azért feltankoltam. Mert a hideg már kopogtat, őt a Covid nem fekteti meg.