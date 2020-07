A csilipaprika-termesztés a legnagyobb dili

Mindig jön valami őrület az országban. Most talán a csilipaprika-ter­mesztés a legnagyobb dili. Termelik kiskertben, nagykertben, konyhaablakban, egy a közös: mindenki esküszik a sajátjára, a többi fikarcnyit sem ér. Én is nagy híve vagyok a csilitermesztésnek, de nem a divathullámra ültem fel. Lassan harminc éve ültetek jalapenót, habanérót. Ugyanis körülbelül ekkor fedeztem fel Kanadában ezeket a paprikákat. Ember nem hallott még a habanéróról itthon, amikor nekem már volt saját készítésű darálékom. Sajnos, akármilyen úttörő vagyok e téren, egyre rosszabbak a terméseim, és most sem biztató a helyzet.