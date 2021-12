Szombattól ismét kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk használata a zárt terekben. Tehát a boltokban is. Ezt az esetek túlnyomó többségében be is tartják az emberek. Persze nem mindenki. A szabály ismételt életbe lépésének délutánján az egyik városi üzletben egy vásárló maszk nélkül jártkelt az üzletben, válogatva az áruk között. Nem tűnt fel senkinek, végül az egyik eladó kiszúrta, és megkérte, hogy vegye fel a maszkot. A vevő csodálkozva nézett, és kérdezett viszsza, hogy milyen maszkot? Nem tudta, nem értesült róla, nem nézett híradót, nem hallgatott rádiót, nincs okostelefonja? Nem tudni, de legközelebb már biztos lesz nála maszk és felveszi. Vagy mégsem?