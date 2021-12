Március 8-án, amikor a nemzetközi nőnap van, az utcákon virágcsokrokkal, bonbonokkal a kezükben siető férfikat láthatunk, minden férfi kedveskedni akar a női hozzátartozóinak, ismerőseinek, kollégáinak. Az igazi lovagok akár még komolyabb beruházásoktól sem riadnak vissza. (Bár nőnapkor virágot vásárolni nem éppen pénztárcát kímélő beruházás.) Miért is írok november végén a márciusi nőnapról? Egyszerű az ok: november 19-én volt a nemzetközi férfinap, és nem emlékszem arra, hogy bármelyik hölgy kezében láttam volna egy üveg bort, vagy jófajta pálinkát. A legszomorúbb az, nem is tudják, hogy van férfinap is.