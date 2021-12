Mindenkinek van valami flúgja, mondjuk úgy, fura szokása. Természetesen nekem is, nem is egy. Ezek közé tartozik, hogy az aktuális óraátállításnál én a karórámat meg nem mozdítom. Ezért van egy fél év, amikor egy órát mindig hozzá kell tenni ahhoz, amit az órámon látok. Eleinte van is ebből problémám, de azután hozzászokom. (Viszont, aki az én órámról nézi meg ebben az időszakban, hogy mennyi az idő, az nem jár jól.) Most a normális időben vagyunk, vagyis az órám jót mutat. Azonban annyira hozzászoktam ahhoz, hogy egy órát hozzáadok a karórámon látottakhoz, hogy időnként pillanatnyi időzavarban vagyok.