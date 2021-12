Több szempontból is örülök, hogy oltakozhattam. Nem kellett regisztrálnom, ez jó, mert akkor mehettem, amikor nekem tetszett. Választhattam a különböző oltóanyagok között. Ez is jó, mert az általam legjobbnak ítélt szert kaphattam meg. Mégis a következő tetszik a legjobban, amit a kedves és szimpatikus doktornő ígért nekem. Történt ugyanis, a beadás előtt megkérdezte, hogy melyik vállamba adja be az injekciót. Mivel látta rajtam a teljes tanácstalanságot azt mondta, inkább a balba adja, mert így tudok majd rendesen főzni. Szóval most várom az injekció hatását, mert a karácsonyt már biztonságban szeretném a családdal eltölteni az ünnepi töltöttkáposzta mellett, melyet én készítek majd az új – oltással kapott – képességem birtokában.