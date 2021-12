A zebra valójában az úttest legveszélyesebb része. Miért is? Sokan azt gondolják, hogy ott a gyalogosoknak elsőbbségük van, hiszen ez a szabály. Ez így is van. Igen ám, de a szabály annyit ér, amennyit betartanak belőle. Gondoljunk csak azokra a végzetes találkozásokra, amelyek a zebránál történnek. Autósként figyelem, amint az idősebbek a közlekedési környezetre is figyelve tartanak az úttest egyik oldaláról a másikra. A fiatalabb generáció tagjairól mindez már nem teljesen mondható el. Telefonnal a fülükön, csak előre nézve, eközben gesztikulálva kelnek át a zebrán, nem törődve az úttest „fantomjaival”. Pedig kellene, elsősorban saját érdekükben! Mert minden ezen múlik.