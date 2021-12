Black Friday, nyomatja majd minden média. Napjainkra branddé, jól csengő márkává vált. Emlékezzünk arra, amikor még karácsony előtt pár héttel csak egy egyszeri akció volt! Most meg? Évente többször nem egy nap, hanem egy egész hétig is tart. Mindent eladnak, rásózva a vásárlókra, mi meg mindent megveszünk. Pedig nem is „ingyen” van. És ilyenkor Black Friday idején azt gondoljuk, milyen jól is jártunk. Majd pár nap múlva visszamegyünk a boltba és azt látjuk, hogy a leértékelés maradt, csak nem olyan mértékben. Aztán ha jól bele­gondolunk, a neten egész évben nonstop Black Friday van, csak nem így hívják. A piac mindent beáraz, így a mi hiszékenységünket is.