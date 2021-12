A mai agyonmarketingelt világunkról egy régebbi tanulságos történet jutott az eszembe. Ugye sokszor önök is nehezen azonosítják be az egymás mellett lévő boltokat, legyenek azok ruházati, természetgyógyászati vagy akár vegyesboltok. A történet szerint – hogy a lényegre térjek – három cipőbolt nyílt egymás mellett. Hogyan is tudnák ezek megkülönböztetni magukat egymástól? A bal oldali azt írta ki: a legjobb minőségű bőrből készült cipők boltja. A jobb oldalon lévő reklámszövege: a legjobb fazonú cipők boltja. A középső boltos gondolkodik, gondolkodik, mit is tehetne fel a két versenytárs között az üzlet homlokzatára. Nem fogják kitalálni! Főbejárat. No, ennyit a marketingről.