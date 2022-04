15:15: Ákos életében először szavaz

Mint azt az MTI közölte, több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával a mai voksoláson (akik a 2019-es önkormányzati választás óta nagykorúvá váltak). Az első választók nemzeti színű kitűzőt kapnak ajándékba a szavazatszámláló bizottságoktól.

A mi választókerületünkben is vannak első választók, például Lengyel Ákos, aki nem sokkal korábban, márciusban töltötte be a 18. életévét. Édesanyjával, Agárdy-Kovács Anitával érkeztek a 23-as szavazókörbe a déli órákban. Ekkor nagyobb mozgás volt itt a részvétel tekintetében, illetve a bizottság két tagja elindult a mozgóurnával is. Ákos, mint első szavazó, megkapta az ajándék kitűzőt, majd leadták édesanyjával a voksaikat. A fiatalember lapunknak elmondta, mindenképpen szeretett volna eljönni a szavazásra, mert komoly a választás tétje. Beszélt arról is lapunknak, hogy a kormány családpolitikája kedvez a fiataloknak, legfőképpen az szja-mentesség, ezért ő ebben az irányban szeretné, hogy haladjon tovább az ország. Hozzátette, hogy ezen a választáson a háború vagy béke kérdéséről is dönthetünk.

Agárdy-Kovács Anita elmondta, ő is mindig is részt vett a választásokon, fontosnak tartja, hogy éljen az állampolgári kötelességével. Mint mondta, ha azt gondoljuk, hogy nem megyünk el, mondván, hogy úgysem a mi szavazatunkon múlik, akkor nem a nép akarata érvényesül. Örül annak, hogy fiatal kora ellenére gyermeke is fontosnak érzi a választást, megbeszélték, hogy ebéd után együtt jönnek el szavazni. ME

15:00 Nagykarácsony

Koncsek Mihályt a feleségével és a szomszédasszonyával érkezett a nagykarácsonyi 1-es számú szavazókörbe, a községháza nagytermébe.

Kocsek úrtól megtudtuk:

- Szívesen vettünk részt a választáson, mert fontosnak gondoljuk azt. Az hogy áprilisban esik a hó azt csak a természet tréfájának tekintem. Az esküvőm napján is esett, pedig az májusban volt, még a hetvenes évek elején.

A hölgyek sietősen indultak hazafelé, miután éltek a választójogukkal, mert szavazás előtt belekezdtek otthon az ebédfőzésbe, és már rá akartak nézni az ételre. Koncsek úr pedig mára (tekintve az időjárást) a pihenést választotta. BAT



14:50 Gurisatti: a becsületben és az erkölcsben hiszek

Gurisatti Gyula, többszörös paralimpikon és versenyhorgász már reggel leadta a szavazatát Dunaújvárosban. Megfogalmazása szerint minden állampolgárnak kötelessége elmenni voksolni, élni ezzel a demokratikus jogával. Az első alkalommal szavazók is fontos, hogy az urnákhoz járuljanak.

-Mindent, amit az életben elértem, azt a kitartó kemény és céltudatos munkának köszönhetem. Ezen felül a becsületben és az erkölcsben hiszek, ha kell, vállalom a véleményemet, de alapjában békepárti ember vagyok. Éppen ezért nagyon rossz látnom, hogy a szomszédunkban háború dúl. Szóval, számomra az előbb elmondottak számítanak zsinórmértéknek, ezek alapján is szavaztam - mondta lapunknak.

2022.04.03. Országgyűlési választás 2022 Dunaújváros Fotón: Gurisatti Gyula Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő Dunaújvárosi Hírlap

14:30 Eddig rendkívüli esemény nem történt

Készültségben vannak a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai is, képünkön balról jobbra: dr. Borbás Péter, dr. Hanák Tamás, dr. Kovács Ferenc, dr. Huszti Zsolt, Zámbó Rita és Schrickné Kovács Szilvia. Ők a Városházán, az egyik negyedik emeleti irodában követik nyomon a választás alakulását. Mint azt a bizottság elnöke, dr. Hanák Tamás elmondta, eddig semmilyen rendkívüli esemény nem történt a választó kerületünkben. Feladatuk a jogorvoslati kérelmek elbírálása, de ilyen jellegű kérelem, megkeresés sem érkezett hozzájuk.

Hasonlóak a részvételi mutatók, mint 2018-ban

Kulcson a Helyi Választási Iroda vezetője dr. Neumann Helga. Délelőtt 11 órakor lapunknak a következő felvilágosítást adta. A településen összesen 2 808 fő választópolgár szerepel a névjegyzékben. Kulcson három választókör került kialakításra. Az 1. szavazókör a polgármesteri hivatalban van itt összesen 966-an adhatják le szavazatukat. A 2. szavazókör a faluházban található, itt 937-en voksolhatnak, míg a 3. szavazókörben a helyi általános iskola tornatermében 905 főnek van lehetősége élni állampolgári jogával. Délelőtt 11 órakor összesen 816-an jelentek meg a kulcsi szavazókörök valamelyikében. Az irodavezető tájékoztatása alapján az országgyűlési választáson 29,01 százalék, míg a népszavazáson 28,3 százalék a részvételi arány Kulcson.

Az előző választással összehasonlítva az idei választás részvételi számai kísérteties hasonlóságot mutatnak a 2018-as 11 órakor közölt adatokkal. Ugyanis 2018. májusában kitűzött választáson a 11 órás részvételi adatok 29,93 százalékos részvételt mutatnak. A 2014-es választáson pedig ugyanebben az időintervallumban 28,16 százalék szavazásra jogosult voksolt Kulcson.

Kulcson 59 átjelentkező is szavaz a mai napon. Ők természetesen mindannyian a saját településük szavazó lapjait kapják meg.

Mozgóurna igényt péntek délutánig 41-en adtak le. A legtöbb ilyen jellegű kérést a 3. körzetbe tartozóktól érkezett, valószínűleg azért mert itt van a településen található idősek otthona. Ugyanakkor dr. Neumann Helga hangsúlyozta, hogy a mozgóurna igényét még ma 12 óráig bárki jelezhette a Helyi Választási Irodának. TT

14:20 Megjöttek a 13 órás részvételi adatok

Az országos részvétel 40,01%

13:40 Pintér Attila dr. Mészáros Lajosra szavazott

Pintér Attila 2019-ig a Magyar Szocialista Párt (MSZP) dunaújvárosi alapszervezetének elnöke volt, aki korábbi Facebook bejegyzésében elmondottak szerint a jelenlegi jobbikosok távolíttatták el pártja helyi szervezetének elnöki tisztségéből. Szavazatának leadását követően megerősítette lapunknak, hogy hithű baloldali emberként dr. Mészáros Lajosra szavazott, aki egyértelműen a legalkalmasabb ember arra helyiként, helyi születésűként és helyi lakosként, hogy ezt a térséget, ezt a várost országgyűlési képviselőként képviselje, szemben az ellenzék jelöltjével, Kálló Gergellyel, aki nem a térséget és semmiképp sem a baloldali embereket képviseli.

13:15 Aki rászorul, segítséget vehet igénybe a szavazáshoz

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, akit testi fogyatékosság vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét veheti igénybe.

Az országgyűlési választáson 10 243 szavazatszámláló bizottság működik, egyik feladatuk a szavazás törvényes lebonyolítása, ennek részeként pedig a szavazókörben a választópolgárok tájékoztatása és - a törvény által előírt rendben - segítségnyújtás a választópolgároknak. Az írásképtelen választópolgár helyett például - e tény feltüntetésével - a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket. Szükség esetén - a választópolgár befolyásolása nélkül - a bizottság elmagyarázza a szavazás módját is. Ha az olvasni nem tudó vagy a szavazásban egyéb ok miatt akadályozott választópolgár a szavazólap kitöltéséhez segítségül más választópolgárt nem tud megkérni, kérésére a szavazatszámláló bizottság két tagja együttesen segítséget nyújt. A látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát. Ilyen sablon csak ott áll rendelkezésre, ahol legalább egy választópolgár március 25-éig igényelte. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 250 választópolgár igényelt szavazósablont. MTI/BCs

13:00 Mélykútpusztán legalább 50 %-os részvételi arányra számítanak

9 óra környékén jártunk a Nagyvenyimhez tartozó Mélykútpusztán. 5. sz. választókörzet. 108 szavazásra jogosult közül eddig 10 fő élt alkotmányos jogával. Tehát a kis lélekszámú településrészen 10%-os volt a részvételi arány a voksolás első három órájában. A korábbi évek tapasztalatai alapján napi szinten közel 50 %-os szokott lenni az aktivitás, legalább ilyenre számítanak ma is. (HL)

12: 55 Kálló Gergely a térség országgyűlési képviselője és leadta szavazatát

Kálló Gergely, Fejér megye 4-es számú választókerületének jelenlegi jobbikos országgyűlési képviselője is leadta szavazatát a politikusi Facebook-oldalának tanúsága szerint. Az oldalra feltöltött képek mellé írt szövegben a szavazáson való részvételre buzdított mindenkit. (BCs)

12:45 Szepessy Róbert: a Fidesz-kormány támogatja a sportolókat

A DPASE csapatkapitánya, Szepessy Róbert délelőtt járult az urnákhoz feleségével Dunaújvárosban. Szerinte minden szavazásra jogosult számára fontos élni ezzel a lehetőséggel és alapvető joggal.

- Én a Fidesz-KDNP-re, és jelöltjükre, dr. Mészáros Lajosra adtam a voksomat, mert élsportolóként úgy gondolom, a jelenlegi kormány támogatja olyan mértékben a sportot, és nem csak a labdarúgást, hanem általában véve a verseny- és tömegsportot, aminek folytatása szempontjából is fontos, hogy ők kapjanak bizalmat. Emellett a családok támogatása és védelme miatt is egyértelmű volt, hogy rájuk fogunk szavazni. A népszavazást is kitöltöttem, négy nemmel.

Szepessy Róbert DPASE csapatkapitánya

12:30 Nagykarácsonyban is rendben zajlik a választás

Kovács Leonóra a dunaújvárosi Lórántffy szakközépiskola végzős tanulója a nagykarácsonyi 2-es számú szavazókörben adta le voksát. Elmondta lapunknak:

Örültem ennek a napnak, nagy dolog részt venni a választáson. Egy kicsit izgultam is miatta. Nem volt kész tervem, viszont nagyon komolyan vettem a szavazást, átnéztem az összes párt nyilatkozatait, és alaposan mérlegeltem minden szempontot a döntés előtt.

Szabó Lajos is nyilatkozott a szavazás után:



- Úgy éreztem, hogy ez egy különleges alkalom, és mint Leonóra nevelőapja, jóban rosszban együtt vagyunk, ezért most is itt volt a helyem. Innét az egyik szomszéd településre megyünk az édesanyámhoz, akivel együtt megyünk szavazni. Oda pedig Leonóra fog elkísérni bennünket. Utána családi programmal folytatjuk a napunkat! (BAT)





12. 11. Dr. András István: a béke és a biztonság fontos érték

Dr. András István Kulcson adta le a szavazatát. A Dunaújvárosi Egyetem rektora András Bálinttal, a kisfiával délelőtt 9 órakor érkezett a település 2. számú szavazóköréhez, amelyet a faluházban alakítottak ki. Elmondta, hogy békét és a biztonságot fontos értéknek tartja, ennek szellemében szavaz ma elsősorban. Mindig részt vesznek a szavazáson, nem volt még olyan alkalom, hogy ez másképp esett volna.

Azoknak, a fiataloknak, akik még nem döntöttek el, hogy kire voksolnának azt tanácsolja dr. András István, hogy gondolják át honnan jöttek és milyen értékek mentén nevelkedtek. Ugyanis a családból hozott értékekkel, amit örököltünk a szüleinktől és a tradíciókkal nem lehet vitatkozni. (TT)

11:50 Frissített részvételi adatok

Forrás: valasztas.hu

További részletek: https://www.duol.hu/valasztas-2022-reszvetel

11:45 Három generáció a szavazókörben

Egy kulcsi család három generációjának hölgy tagjai a kulcsi polgármesteri hivatalban tettek eleget állampolgári joguknak, itt adták le voksukat vasárnap délelőtt. Egyébként mindig együtt jár szavazni a család, de most a férfi tagja a beteg gyerekeket ápolja otthon. Nem véletlen, hogy délelőtt túl akarnak lenni a szavazáson, hiszen mint mondják a vasárnapi ebéd nem készül el magától. (TT)

11:35 Szepessy Gergely: mi a béke pártján állunk!

Szepessy Gergely, a Fidesz dunaújvárosi szervezetének elnöke még reggel hét óra előtt adta le a voksát a Béke városrészben. A szavazás után ő is megosztotta a választással kapcsolatos gondolatait lapunkkal. „ Fontosnak tartom, hogy mindenki menjen el szavazni, aki a szívén viseli a keresztény kultúra értékrendjét. A fiatalokat is arra buzdítom, hogy éljenek állampolgári jogukkal és járuljanak a szavazóurnákhoz, döntsenek a jövőjükről, mert ez létfontosságú kérdés most ebben a helyzetben. Mi a béke pártján állunk, és ezt szeretnénk a jövőben is képviselni.”

11:20 Szijjártó Péter: válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fszijjarto.peter.official%2Fposts%2F509537253972906&show_text=true&width=500" width="500" height="424" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

11:10 Délig kérhetnek mozgóurnát

Ma délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak vasárnap megjelenni a szavazóhelyiségben. A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna-kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak, a választópolgároknak újra kell kérniük, ha ismét mozgóurnával szeretnének szavazni.

A szavazatszámláló bizottságok csak ahhoz viszik ki a mozgóurnát, aki kérte, és mozgóurnával csak az szavazhat, aki szerepel a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében. Így hiába igényel például valaki mozgóurnát, ha kiviszik hozzá, a családtagjai, szomszédai nem szavazhatnak ilyen módon, hacsak korábban nem jelezték ők is, hogy így akarnak szavazni.

A pártok, jelöltek nem kérhetik a választópolgárok helyett a mozgóurnás szavazását és nem is szervezhetik meg nekik azt.

A választópolgároknak óvatosnak kell lenniük, ha netán azzal hívják fel őket, hogy maradjanak otthon, mert kimegy hozzájuk a mozgóurna, ha ők ezt személyesen vagy meghatalmazott útján a hivatalos módon nem kérték. A választási irodák és a szavazatszámláló bizottságok ugyanis senkit nem vehetnek fel kérelem nélkül a mozgóurnával szavazók névjegyzékébe.

Mozgóurnát kétféleképpen lehet igényelni: a kérelmeket ügyfélkapus azonosítással vasárnap délig lehet kérni, de lehetőség van arra is, hogy a választópolgár a szavazás napján délig meghatalmazottal juttassa el kérelmét a szavazatszámláló bizottsághoz.

Azok kérhetik a mozgóurnát, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogva tartásuk miatt nem tudnak személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben vasárnap. Mozgóurna kérhető akkor is, ha valaki koronavírus-fertőzés miatt házi karanténban van, de ha valaki pusztán kényelmi okra vagy a munkavégzésre hivatkozik, akkor a kérelmét elutasítják. MTI/BCs

11:00 Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal

Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson.

Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

10:50 Varga Gábor Fejér megye 5. sz. választókerületének Fidesz - KDNP - s országgyűlési képviselője családjával együtt ment el szavazni

A jelenlegi képviselő, aki a következő ciklus kormánypárti jelöltje is egyben lapunknak elmondta, arra kér mindenkit, hogy éljen szavazati jógával az országgyűlési választás és a népszavazás kapcsán is, hiszen április 3-a a demokrácia ünnepe. Emlékeztetett arra, hogy milyen fontos a részvétel. Elmondta, hogy a most mögöttünk hagyott ciklusban a parlamentben mellette ülő borsodi Fidesz - KDNP - s Koncz Gábor (aki azóta elhunyt, és az időközi választáson nyertes lánya, Koncz Zsófia folytatja a megkezdett munkát - a szerk.) 2002-ben összesen két szavazattal maradt alul ellenfelénél, így akkor nem tudott bekerülni a parlamentbe.

Varga Gábor fontosnak tartja, hogy eredményeinket meg kell őriznünk és a megkezdett munkát, a beruházásokat, fejlesztéseket folytatni kell, ehhez pedig békére, biztonságra van szükség, amit a jelenlegi kormány képvisel.

Magyarország és gyermekeink jövőjéről is döntünk, folytassuk a megkezdett munkát, maradjunk a biztonságos, kiszámítható fejlődés útján.

10:10 Nagyvenyim: a biztos munkahely létkérdés

Nagyvenyim 3-as szavazóköre is megkezdte a munkát Fotó: Horváth László / Dunaújvárosi Hírlap

Nagyvenyimen a Kossuth Lajos Általános iskolában két szavazókört is kialakítottak. A 4. számúban nagy volt a forgalom a kora reggeli nyitás után.

Nagyvenyimen a Kossuth Lajos Általános Iskolában kialakított a 4-es számú szavazókörbe Lénárt Károly is az elsők között érkezett Fotó: Horváth László / Dunaújvárosi Hírlap

Lénárt Károly az elsők között érkezett szavazni. A voksolást követően így nyilatkozott a DH-nak:

- Előre nem bocsátkozom eredmény-latolgatásba. Legyen megélhetés, biztos munkahely, számomra ez a legfontosabb. Nagyon remélem, hogy folytatódik a megkezdett út, és nem lesz változás!

A nagyvenyimi 3-as szavazókörben Simon Károly adta le kameránk előtt a szavazatát. Kérdésünkre válaszolva elmondta:

- Szerintem minden marad a régiben, és a FIDESZ fogja megnyerni a mostani választást is. Úgy gondolom, mindenkinek állampolgári kötelessége elmenni szavazni!

Nagyvenyimen a 3. sz szavazókörben 840 fő, a 4.számú szavazókörben 784 fő adhatja le szavazatát a mai napon. (HL)

09:55 Részvételi adatok

Országosan a választásra jogosultak 10,31 százaléka, 793 219 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Négy évvel ezelőtt 13,17 százalék voksolt 9 óráig.

Forrás: valasztas.hu

FEJÉR megye választókerületei (09:00)

09:45 Dr. Mészáros Lajos: komoly kérdésekben dönthetünk ma

Leadta szavazatait dr. Mészáros Lajos, a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje is, aki párjával együtt érkezett Dunaújváros 46-os számú szavazókörébe. Ezt a szavazókört a Magyar úton lévő, az idősek nappali ellátásának helyszínéül szolgáló épületben alakították ki. Folyamatosan érkeztek ide a választópolgárok 9 óra tájékán, volt, aki egyedül, volt, aki gyermekével, idősebbek és fiatalabbak egyaránt.

Fotó: Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Miután dr. Mészáros Lajos leadta szavazatait, az épület előtt beszélgettünk. – Arra buzdítok minden választópolgárt, hogy éljen a szavazati jogával, menjenek el minél többen voksolni. Elérkezett a várva várt nap, ma komoly kérdésekben dönthetünk, hogy megmaradnak-e az elmúlt tizenkét év eredményei, fejlődhetünk-e tovább, vagy visszatér-e egy kudarcos múlt kormányzásképtelen erővel. Számunkra az a fontos, hogy megmaradjanak a családtámogatások, hogy kimaradjunk az ukrán-orosz háborúból, hogy megvédjük gyermekeinket a gender-őrülettől, hogy Magyarország stabil és biztonságos ország maradjon - nyilatkozta dr. Mészáros Lajos.

09:35 Mezőfalva: biztos megélhetés, stabilitás

Mezőfalva 2-es számú választókerületében, a Kiss Kálmán Művelődési Házban az első szavazat leadó Lénárt Zsolt volt, aki a Tolna megyei Tengelicen lakik, de még hivatalosan a mezőfalvi szülői házba van bejelentve. A szavazás után lapunknak elmondta, hogy saládosként fontos számára a biztos megélhetés, a stabilitás.

Mezőfalván a 2-es számú szavazókörben 940 fő járulhat az urnákhoz ma este hét óráig.

09:25 Nem kötelező a maszk a szavazóhelyiségben

Nincs általános maszkviselési kötelezettség Magyarországon a koronavírus-járvány miatt, ezért a szavazatszámláló bizottság tagjainak és a választóknak sem kötelező maszkot viselniük a szavazókörben. A karanténban lévőket felkereső szszb-tagoknak azonban javasolják a maszkviselést és a távolságtartást.

A választópolgár a szavazás során használhatja saját tollát, de a szavazatszámláló bizottság gondoskodik a szavazófülkékben elhelyezett tollak rendszeres fertőtlenítéséről. Aki saját érdekében úgy ítéli meg, az hordhat maszkot a szavazóhelyiségben, de az azonosítás idejére le kell vennie. A karanténban lévőket felkereső, mozgóurnás szszb-tagoknak a Nemzeti Választási Iroda (NVI) javasolja a maszkviselést, a gumikesztyű használatát és a távolságtartás betartását. MTI/BCs

09:10 A dunaújvárosi Bükki Miklós szerint: döntő fontosságú

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Bükki Miklós, a Jövő Új Városért Egyesület elnöke korán reggel adta le szavazatát Dunaújváros Óvárosában. Arra a kérdésünkre, hogy miért tartotta fontosnak a részvételt a mai választáson a következőt válaszolta. „Azért tartottam fontosnak, mert ez a választás a városunk és a térség fejlődése szempontjából és az ország jövőjét illetően is döntő fontosságú. A Fidesz jelöltje, dr. Mészáros Lajos meglátásom szerint megfelelő tekintéllyel rendelkező jelölt és már a választási kampány során többet tett a körzetéért, mint a jelenlegi országgyűlési képviselő Kálló Gergely. Gondolok itt például a környező települések már bejelentett konkrét fejlesztéseire, amelyek kormányzati forrásból valósulnak majd meg, illetve arra az MR készülékre, amely majd a Szent Pantaleon Kórházban segíti a betegek kivizsgálását. (BCS)

09:00 Orbán Viktor már szavazott

Orbán Viktor miniszterelnök feleségével, Lévai Anikóval együtt szavazott a budapesti 18. választókerület 53. szavazókörében, a Zugligeti úti iskolában.

Fotó: Csudai Sándor/Origo

08:55 Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről

A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is.

A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.

A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.

A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamelyik tagjához, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet következik be a szavazóhelyiségben.

Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, kábítószer hatása alatt álló vagy ittas ember akadályozza a választópolgárokat a szavazásban, esetleg rendbontók megrongálják a szavazóhelyiség bútorzatát, felborítják a szavazófülkét.

A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba lehet sorolni. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.

Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. Ilyenek például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van.

Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.

08:45 Megjöttek a 7 órás részvétli adatok

Az első részvételi adatok szerint 7 órakor az országos részvételi arány 1,82 százalék, nagyságrendileg ehhez igazodnak fejér megye körzetei is és Dunaújváros is.

08:30 Nem engedik szavazni azt a választót, aki nem írja alá a névjegyzéket

Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát, a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, és emiatt felveszik a visszautasítottak jegyzékére, de később visszatér és magával hozza az érvényes igazolványát, akkor természetesen szavazhat.

Vissza kell utasítani azt is, aki nem szerepel a névjegyzékben, esetleg már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzéken).

A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot, de külön kell aláírnia a népszavazás és az országgyűlési választás szavazólapjának átvételét. Dönthet úgy, hogy valamelyik szavazólapot - akár az országgyűlési választásét, akár a népszavazásét - nem veszi át, ekkor csak a megfelelő rovatban írja alá a névjegyzéket. Ha csak egyik helyen írja alá a névjegyzéket, és később visszatér szavazni, a másik rovat aláírását követően megkapja a másik szavazólapot is.

Ha a választópolgár kifogásolja, hogy alá kell írnia a névjegyzéket, akkor a szavazatszámláló bizottság elnöke felvilágosítja: az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Ha a választó megtagadja a névjegyzék aláírását, akkor vissza kell őt utasítani, és fel kell vezetni a visszautasítottak jegyzékébe.

08:05 Szavazás hóesésben

Akik Dunaújvárosban és a környező településeken a szavazókörök nyitása után adták le voksaikat, azok még biztosan hóesésben mentek a szavazókörökhöz. Az autókat is takarítani kellett, szerencsére itt helyben az útviszonyok megfelelőek voltak, a hó az aszfalton elolvadt. Az időjárás-előrejelző portálok rövid távú jóslatai szerint városunkban és annak térségében 9 órakor már "csak" havas eső esik majd és délre megszűnik a csapadék. Délutánra felhős égbolt várható eső és hó nélkül, 7 Celsius fokos maximummal. (BCS)

07:55 Leadta szavazatait Pecsét István

Dunaújvarosban és térségünkben nem kell bemutatnunk az évek óta daganatos betegséggel küzdő Pecsét Istvánt, aki hosszú ideje Kínába készül, hogy megkaphassa a számára életmentő immunoterápiás gyógykezelést. Örömmel írjuk le, hogy István áprilus 4-én, hétfőn, kora reggel felszállhat arra gépre, ami Kínába viszi.

Előtte azonban fontosnak érezte, hogy elmenjen szavazni és erre bíztatja a Magyarországon és a külhonban élő honfitársait is.

(A részletekkel hamarosan jövünk - a szerk.)

07:40 Csak a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni

Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.

A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) nyújthatnak be kifogást.

A szavazatszámláló bizottság tagjai (sem a választott, sem a megbízott delegált tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt (például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot), amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat.

Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná döntésükben.

Az szszb-nek rendszeresen ellenőrizze kell, nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját.

A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.

Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás

Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője.

Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 243 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.

Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.

A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,7 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.

06:15 A 04-es körzteben is megnyitottak a szavazókörök

Annak rendje és módja szerint reggel 6 órakor kinyitottak a szavazókörök Fejér megye 04-es számú választókerületének valamennyi szavazókörében, és eddigi információink szerint rendben, problémamentesen elkezdődött a népszavazással kombinált 2022-es országgyűlési választás.

Dunaújvároson kívül Nagyvenyim, Rácalmás, Kulcs, Adony, Pusztaszabolcs, Ercsi, Iváncsa és Perkáta tartozik ehhez a körzethez, ezeken a településeken összesen 66 ezer 420 választásra jogosult polgárt várnak ma az urnákhoz!

Dunaújvárosban 48 szavazókörben adhatják majd le a voksukat a városlakók, illetve az átjelentkezők. Ők a 100-as számú szavazókörben, a Városháza „C” szárnyában voksolhatnak.

Kire lehet szavazni?

Forrás valasztas.hu

Hol szavazhatok?

A postán megküldött választási értesítő tartalmazza a szavazókör pontos címét. A szavazókörök jegyzéke itt megtalálható:

FEJÉR, 04. számú OEVK - Dunaújváros

FEJÉR, 05. számú OEVK - Sárbogárd

Így lehet szavazni

Szavazni csak személyesen, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és lakcímigazolvánnyal, vagy a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal lehet. A választópolgár a személyazonosságát bármilyen típusú személyi igazolvánnyal igazolhatja. Mindenki csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le voksát, ennek helyéről korábban valamennyi választópolgárt tájékoztatták. Lakóhelyüktől eltérő helyen, átjelentkezéssel lehet voksolni. A szavazóhelyiségben csak az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, a szavazatszámláló bizottság vasárnap már senkit nem vehet fel a névjegyzékbe. Aki mozgásában akadályozott vagy beteg, írásban mozgóurnát kérhet a szavazáshoz. (BCS)

06:10 Országszerte megnyitottak a szavazókörök

Vasárnap reggel hat órakor szerte az országban megkezdődött a voksolás, 3154 településen és 23 budapesti kerületben 10 243 szavazókör este hét óráig várja a 7,7 millió választópolgárt. Nemcsak országgyűlési választást tartanak ma, hanem népszavazást is gyermekvédelmi kérdésekben.

A Magyarország területén urnákhoz járulók mellett 145 külképviseleten 65 ezer választópolgár adhatja le voksát, 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó pedig levélben szavazhat.

A szavazatszámláló bizottságok először az országgyűlési választás szavazólapjait számlálják össze, így az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, de a választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (106 egyéni választókerületben összesen 663 egyéni jelölt indult) képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Az utóbbi íven leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján az országos listáról 93 képviselői helyet osztanak szét, így jut mandátumhoz az összesen 199 országgyűlési képviselő.

Tizenkét nemzetiség több mint 41 ezer választója azonban - akik kérték, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson - nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat.

A külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország külképviseletein akkor szavazhatnak, ha jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de egy másik településén élni akar a választójogával, átjelentkezéssel szavazhat, ezt csaknem 158 ezren jelezték előre. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár is a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavaz.

Az országos pártlistára levélben szavazhat az a 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki kérte felvételét a névjegyzékbe. Közülük közel 220 ezren már leadták szavazatukat vagy postán juttatva vissza, vagy a külképviseleteken.

A szintén ma tartott gyermekvédelmi népszavazás négy kérdése úgy szól: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

