Dunaújváros - Később már nagyjából tudtam, hogy mit jelent az 1975. június 1-én aláírt Helsinki Záróokmány és legsikeresebb olimpiai részvételünk is a finn fővároshoz kötődik.

Még ifjú felnőttként is egy egzotikus, távoli világként gondoltam az ezer tó országára, és nem gondoltam, hogy valaha eljutok majd oda. A sokáig űzött majd abbahagyott és néhány hónapja újrakezdett hobbimnak, a makettezésnek köszönhetem, hogy a kilencvenes évek második felében, egészen pontosan 1997-ben léphettem először Suomi földjére.

A Budapesti Repülés Baráti Kör azokban az években rendszeresen rendezett makettkiállítást és versenyt a Közlekedési Múzeumban, amelyeken több alkalommal is részt vettem.

Évekkel később még kétszer volt szerencsém Finnországba látogatni

1996 végén fantáziafestésű Airbusommal elnyertem a Malév különdíját, amely két, a légitársaság európai járataira szóló szabadjegy volt. Felfoghatatlan örömet jelentett ez akkor, amikor egy repülőjegy körülbelül egy havi fizetésembe került.

Eredetileg Oslo lett volna az úti cél, de a Malév akkor éppen nem járt oda, ezért Helsinkire esett a választásom. Egy szeptemberi napon repültünk el anyukámmal a Malév első Boeing gépével, a HA-LEC jelű B-737-200-assal Ferihegyről Vantaa-ba. Egyszerű kelet-európai turistákként youth hostelben volt a szállásunk, ami mai szemmel nézve is kiváló volt.

Az Uspenski székesegyház a Katajanokk félszigeten áll

Az olcsósága mellett remek, a rénszarvasszalámis svédasztalos reggeli és a szauna mellett a kikötő közelsége tette felejthetetlenné.

Finnország egy teljesen más világ volt a többi európai országhoz képest. Ami először feltűnt, az a tisztaság és a dohányfüstmentesség. A helsinki főpályaudvaron szinte sokkolt, hogy cigarettafüst helyett kellemes süteményillatot lehetett érezni.

A finn főváros a napos szeptemberi időben az egyik legszebb arcát mutatta meg. Első utunk az olimpiai stadionhoz vezetett, amelynek tornyából egy apró, nemzeti színű szalagot engedtünk el 1952-es hőseinkre emlékezve. Helsinki számos nevezetessége közül (a Katedrális, a sziklába vájt Temppeliaukio templom, az Uszpenszkij Székesegyház, a régi piaccsarnok, a Sibelius-emlékmű, a kikötő, és a Suomenlinna) közül az 1748-tól épített, nyolc szigeten elterülő tengeri erőd volt rám a legnagyobb hatással.

A főváros kikötőjéből negyedórás hajózást követően léptünk az erőd legnagyobb szigetére, ahol hagyományos építésű finn faházakat, egy haditengerészeti iskolát és egy régi tenger­alattjárót és láttunk. A Vesikko névre keresztelt második világháborús tengeralattjáró 1936 és 1946 között volt szolgálatban felújítást követően 1973-ban nyílt meg múzeumhajóként. A hajózás iránt – is – érdeklődőként elképedve néztem, hogy milyen nehéz lehetett mélybe merülő hajókon élő tengerészek élete. Kicsi, levegőtlen helyen élték mindennapjaikat az ott szolgálók azzal a tudattal, hogy bármikor utolérheti őket a végzet.

A nyolc szigeten elterülő tengeri erőd egyik része

Finnországi utazásom során kíváncsi voltam egy vidéki finn városra is, ezért Helsinki mellett Tamperébe is ellátogattunk. Az első meglepetés a vonaton ért, ugyanis minden állomás nevét és az utasok számára fontos információt a finn mellett svédül és angolul is bemondták. A több mint 200 ezer lakosú Tampere két nagy tó a Näsijärvi és a Pyhäjärvi közé ékelődött be. A tavak közötti tizennyolc méteres szintkülönbség remek energiaforrás a város számára. A város legmagasabb építménye a 124 méter magas Näsinneula torony, ahonnan remek kilátás nyílik a környékre. A torony melletti szórakoztatóparkban láttam életemben először élő delfineket.

Mivel szeptemberben már nincs főszezon, ezért a delfináriumban csak az ott élő delfinek edzését nézhettem meg, de az is nagy élmény volt.

Tampere egyik külvárosának neve egyben a világ egyik legismertebb mobiltelefongyártó vállalata, a Nokia.

Tamperéből Helsinkibe visszatérve nem hagyhattuk ki a kikötőben lévő halpiacot, ahol a frissen fogott halak mellett vörös áfonyát, gombát és rénszarvashúst is lehet kapni.

Évekkel később még két alkalommal is volt szerencsém Finnországba látogatni, és mindig szívesen gondolok az ott töltött napokra. Helsinki és Tampere mellett még a korábbi fővárosba, Turkuba jutottam el 2011 telén. Turku egy szerethető kulturális város kis folyóval, amelynek befagyott jegén a téli hónapokban járdát alakítanak ki a gyalogosok számára.