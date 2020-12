Kövesd Tündérszép Lilit és lépj ki te is a rivaldafénybe!

2020 Tündérszépe, Tótpeti Lili szerint mindenképpen érdemes nevezni az idei országos szépségversenyre, hiszen rengeteg élménnyel gazdagodhatnak a lányok.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Tótpeti Lili, 2020 Tündérszépe is jelentkezésre buzdít minden 16-29 év közötti lányt, hiszen újraindult 10 millió forint összdíjazású országos szépségversenyünk. A dicsőség mellett, hogy valaki a megyéje, régiója legszebbje lehet, szépségkirálynőként is tündökölhet majd a tévében, hiszen a képernyőn is bemutatkoznak majd a legszebbek, a verseny fináléjában.

Jelentkezz még ma!

Töltsd ki a tunderszepek.hu-n a jelentkezési lapot és döntsd el: saját portfólióval vagy profi fotósunk által készített képekkel akarsz indulni. Abban a megyében jelentkezz, ahol laksz, tanulsz vagy ahonnan származol! A fináléban a hírességekből álló zsűri szavazatival dől majd a szépségkirálynői, udvarhölgyi címek sorsa, míg az ország kedvence a közönségdíjat veheti majd át a tévéshow-ban.

– Hatalmas önbizalomlöketet adott, amikor a rengeteg szép lány közül engem választottak 2020 Tündérszépének. Pedig annak idején viccből jelentkeztem a versenyre. Aztán ahogy továbbjutottam az újabb és újabb fordulókon, úgy vettem egyre komolyabban az egészet. Óriási tapasztalat volt – idézte fel mosolyogva Lili, akivel egy fotózáson találkoztunk a minap.

Ugyanaz a kedves, aranyos lány maradt, akit a felkészítő táborokban és a 2020-as döntőben megismertük. Akkor is elmondta: nagyon szerencsésnek érzi magát mindazért, amit a verseny adott neki, és a Mercedessel sem akar felvágni.

Lili azt is elárulta nekünk, hogy Kocsis Korinna háziasszony-mentorunk tanácsai nagyon sokat segítettek neki a döntőben. Emellett talán az segített, mondta, hogy kitartó volta, nem görcsölt, természetesen viselkedett és elhatározta, hogy nyerni szeretne.

Az, hogy idén három mentor lesz, még nagyobb segítség a lányoknak!

– tette hozzá a gyönyörű zalai lány, utalva arra, hogy az Európa legszebb nőjének választott Kocsis Korinna szépségkirálynőnek most két segítője is lesz: a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter.

Lili szerint egyébként a karrier első lépcsőjének is tökéletes a Tündérszépek, ha valaki színészkedni, modellkedni szeretne, vagy a médiában elhelyezkedni. Lilit a modellvilág érdekli, fotózásokon vett részt, a portfóliója is elkészült. Sőt: amellett, hogy az utcán is megismerik, Facebookon és Instagramon is sokan írnak neki. Az pedig, hogy egy évig egy gyönyörű, hófehér Mercedes-Benz A220 4Maticot vezethet, csak még fantasztikusabbá tette a győzelmet. Hatalmas élmény egy ilyen luxusautót vezetni, tette hozzá.

– Azt javaslom a lányoknak, hogy mindenképpen vágjanak bele és jelentkezzenek a Tündérszépekre!

Próbáljátok ki magatokat, mert még ha nem is nyertek, akkor is szintet tudtok lépni és életre szóló élményeket szerezhettek

– tanácsolta 2020 Tündérszépe.