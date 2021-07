Édesapja már csak odafentről szurkolhat a szépségnek, hogy valóra váltsa közös álmukat

Galcsik Nikolettát az édesapja mindig biztatta, hogy induljon egy szépségversenyen. A Tündérszépek salgótarjáni döntőse őt gyászolva nevezett végül.

A salgótarjáni Galcsik Nikolettát régóta vonzotta a szépségversenyek világa, és 25 évesen úgy döntött: itt az utolsó esély, hogy nevezzen is egyre. A Tündérszépek Nógrád megyei döntősét édesapja is mindig biztatta, hogy induljon el egy ilyen megméretésen, de sajnos sikerét már nem láthatja. Tavaly hunyt el. Niki most neki is szeretne bizonyítani, biztos benne, hogy büszke lenne rá, ha szép eredményt érne el.

– Úgy éreztem, hogy most van még esélyem, hogy szépségkirálnyői címért versenyezzek. Testileg és lelkileg is fel kell készülni egy ilyen versenyre, bár ez nekem most nehéz volt – utalt édesapja elvesztésére a nógrádi Tündérszép, aki egyébként nagyon szereti a természetfotózást, és örülne, ha a modellkedés révén a munkája összekapcsolódva a hobbijával, a fényképezéssel.

A külső megjelenésére is odafigyel Niki. Mint elárulta, hetente hatszor edz, emellett az egészséges táplálkozás híve is. Vallja, hogy a szépség akkor érvényesül igazán, ha a külső és a belső tulajdonságok összhangban vannak.

Magabiztosság, kitartás, önbizalom; ezekkel a kisugárzásunk is erősebb lesz

– véli a salgótarjáni lány, akinek a család, a barátok és a párja is szorít, drukkol, támogatják őt mindenben. Nem csoda, hogy Niki már most is boldog, hogy itt lehet a versenyben, sőt, döntősként bizonyíthat. Hogy ez minél jobban sikerüljön, és odafentről édesapja is minél büszkébb lehessen majd rá, segítsége is lesz a Nógrád megyei szépségnek.

Niki szerint a zsűrinek egyébként nehéz dolga lesz majd, amikor választaniuk kell a 22 döntős közül a fináléban. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy az ország legszebbjei addigra már a siófoki felkészítő táborunkon is túl lesznek, ahol háziasszony-mentorként az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna szépségkirálynő, valamint két mentortársa, a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter segíti majd őket, hogy minél ragyogóbb formában lépjenek a zsűri elé.

