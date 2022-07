Ha valamibe belekezdek, azt a legnagyobb szenvedéllyel viszem végig

− vallja a hatvani szőkeség, aki kiskorától kezdve nézte a különböző szépségversenyeket az édesanyjával. Most pedig eljött az idő és ő is nevezett, méghozzá a Tündérszépekre. A kamera pedig annyira szerette a 22 éves Lilit, hogy a döntőig meg sem állt: ő képviseli Heves megyét a fináléban.

Lili elárulta: hetente négyszer-ötször edzőteremben edz, fut, és többféle sportot is űz. Most például teniszezni kezdett el, de kirándulni is nagyon szeret. Azért is figyel ennyire a mozgásra, mert egyébként nagyon szeret enni. A 22 éves lány egyébként a Budapesti Gazdasági Egyetemen, turizmus-vendéglátás szakon tanult, beszerzési asszisztensként dolgozik, valamint kozmetikus végzettséget is szerzett. Ő maga is úgy érzi, hogy a mai világban fontos a külső, de az még inkább, hogy az értékes belső tulajdonságokkal társuljon.

A lányoknak a döntőben nagyszerű mentorok is segítenek majd. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.