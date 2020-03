Otthonmaradós dalt írt Pély Barna (videó)

A Talpra magyar műsorvezetői, Harsányi Levente és Bikfalvi Tamás arra szólították fel a magyar zenészeket, hogy a zene nyelvén is hassanak az emberekre, mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztályra, hogy maradjanak otthon.

A kezdeményezéshez Pély Barna, A Dal 2020 zsűritagja is csatlakozott, aki Én vigyázok rád címmel írt dalt. Példáját követte a dalválasztó show döntős rockzenekara, a Fatal Error is, valamint Deniz hasonló témájú dalát is a héten mutatta be a Petőfi Rádió – adta hírül a hirado.hu.

„Maximálisan egyetértek a #maradjotthon üzenettel. Nekem is idősek a szüleim, akiket nehezen tudok meggyőzni arról, hogy miért fontos otthon maradniuk ebben az időszakban” – fogalmazott Pély Barna, Artisjus-díjas zeneszerző, A Dal 2020 zsűritagja.

„A kortársaim, a negyvenes korosztály hasonló problémával küzd a családjában: vagánykodnak a szülők vagy a nagyszülők, mondván, nem olyan nagy dolog, mi bajom lehet, csak a boltba ugrok ki, vigyázok a gyerekre, csak egy puszit adok neki, és közben egymást fertőzik. Nehezen áll össze a fejükben, mert valószínűleg ilyen helyzettel korábban nem találkoztak, vaklármának tartják, és az sem elég, hogy látják az olasz vagy a svájci helyzetet. Úgy éreztem, hogy felelős felnőttként, művészként az ügy mellé kellett állnom, szeretném, hogy még sokáig teljes legyen a családom” – tette hozzá.

Az Én vigyázok rád annyira friss, hogy Pély Barna szülei is a rádióban hallhatták először.

„Ez a dal teljesen itthon készült »home office üzemmódban«. Annyira friss, hogy még a szüleim sem hallották a premier előtt”

– mondta mosolyogva az előadó.

„Tegnapelőtt este megírtuk, tegnap összeraktam a házi stúdiómat, és felvettem, ma éjszaka pedig beküldtem a Petőfi Rádióba. Most forgatunk hozzá videóklipet itthon, egy telefonnal. Home made a dal, így hiteles. Mi teljesen felkészültünk, mindenünk megvan, éppen ezért én sem mozdulok ki, csak ha muszáj, például, ha a szüleimnek kell vásárolni. Ezzel is azt szeretném üzenni, aki teheti, maradjon otthon. Mert nyilván van, aki nem teheti meg. De a munkán, bolton, gyógyszertáron kívül most semmi más nem lehet fontos” – emelte ki.

Nemcsak Pély Barna írt dalt a Talpra magyar műsorvezetőinek felhívására.

A Petőfi Rádió péntek reggel mutatta be A Dal 2020 egyik döntőse, a Fatal Error zenekar dalát is, az együttes szintén reflektált a koronavírus-járványra.

Zenéjükkel mindannyian arra buzdítanak, hogy aki teheti, maradjon otthon.

A Petőfi Rádió felhívása folytatódik, a műsorvezetők továbbra is várják a magyar zenészek megszólító dalait, amelyeket a rádió minden órában játszik.