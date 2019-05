Újabb fordulat Britney Spears életében, váratlan dolgot tett az apja

A 37 éves vi­lág­sztár élete az utóbbi idő­ben ki­csit sem zaj­lott egy­sze­rűen, és úgy tűnik, to­vábbra sem szűn­nek a bo­nyo­dal­mak.

Britney Spears apja, Jamie szerdán beadta az igényét, hogy további három államban, Floridában, Louisianában és Hawaiin is a lánya hivatalos gyámjának számítson. Bonyodalmat okozhat azonban, hogy az énekesnő anyja, Lynne szintén kérelmezte, hogy ő lehessen a popsztár gyámja – írja a Ripost.

A TMZ úgy tudja, hogy

az édesapa attól tart, a közösségi médiában vannak olyanok, akik rossz útra akarják terelni Britney-t, ha elhagyja Kaliforniát.

A 37 éves sztáranyuka – a 2008-as pszichiátriai kezelése óta – az ügyészség által elrendelt állandó felügyelet alatt áll. A felügyeletet 66 éves édesapja, Jamie és ügyvédje, Andrew Wallet közösen gyakorolta, míg az ügyvéd a közelmúltban fel nem mondott.

Egyes források korábban arról számoltak be, hogy az énekesnő és édesanyja próbálják Jamie befolyását csökkenteni a felügyeletben, de most kiderült, hogy Britney az eddigieknél is jobban bevonja édesapját az életébe és naponta legalább háromszor felhívja őt.

A felügyelet egyébként az eddigi, 11 év alatt megszokott, üzleti módon működik, az énekesnő szabadon jöhet és mehet – bizonyos korlátozásokkal. Az italboltok például tiltólistán vannak, a sztár összeomlása idején ugyanis az alkohollal is meggyűlt a baja. Mindig biztonsági őrök veszik körül, de nem csinálnak semmit, csak ha „vészhelyzet” van.

Az énekesnő nemrég azt állította, hogy a rajongóknak nem kell aggódniuk, biztosan vissza fog még térni a színpadra.

Úgy tudni, hogy Britney és exférje, Kevin Federline hivatalosan még 50-50 százalékban osztoznak két fiuk, a 13 éves Sean és a 12 éves Jayden felügyeleti jogán. Az viszont, hogy a popsztár milyen gyakran találkozzon velük, arról nem az énekesnő, hanem az egykori táncos dönt.