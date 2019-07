Új Supermanről álmodik Dwayne Johnson

Ami azt illeti, valószínűleg ez már másnak is eszébe jutott Hollywoodban.

Nincs messze az idő, amikor Supermant fekete bőrű színész fogja alakítani – mondja Dwayne Johnson, aki egészen biztosan legújabb filmjéből merítette az ötletet – írja a hirado.hu.

A Halálos iramban: Hobbs & Shaw című akciófilm főgonosza ugyanis Idris Elba, akinek szülei Sierra Leonéből, illetve Ghanából származnak. Genetikailag módosított terroristát játszik, aki autókat képes falhoz vágni és fél kézzel elbánik egy kisebb hadsereggel. A karakter nem véletlenül Fekete Supermannek becézi magát.

A Hobbs & Shaw a milliárd dolláros összbevételű Halálos iramban franchise spin-offja, azaz leágazása, amely két népszerű hős, az egykori szuperügynök (Johnson) és az elitkommandósból lett bűnöző (Jason Statham) közös kalandjait mutatja be. Az afrikai ősökkel is büszkélkedő Johnson leginkább szamoai felmenőiről híres, és ezzel kapcsolatban több utalás is felbukkan új filmjében az etnikai diverzitás jegyében.