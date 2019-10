Tom Holland haját siratják rajongói

Tom Holland, mindenki Pókemberének vonzó, dús frizurája már a múlté – írja a hirado.hu.

A 23 esztendős színész, új filmjének, a Cherrynek a forgatási szünetében mutatta meg közösségi oldalán rövidre vágott haját, ami egyébként sok rajongót elkeserített.

