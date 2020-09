Tom Cruise egy év múlva kezd forgatni az űrben

A színész 2021 októberében a Nemzetközi Űrállomáson forgatja új filmjét.

Doug Liman fogja rendezni Tom Cruise tervezett űrfilmjét, amelyet, legalábbis részben, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) fognak forgatni – írja a hirado.hu.

A legfrissebb hírek szerint Tomot 2021 októberében küldik fel az ISS-re a rendező és az űrhajó vezetőjének társaságában, amiről a The Space Shuttle Almanac Twitter oldala számolt be.

A megosztott fotón a különböző országok elkövetkező három évre tervezett útjai láthatóak, melyek között ott szerepel Cruise eddigi leghajmeresztőbb vállalkozása is.

With the arrival of the @MBRSpaceCentre Astronauts @astro_hazzaa and @Astro_Alneyadi at @NASA_Johnson this week, can we assume they are the two Emirati crew members who will make the 6 mth stay on the #ISS in Oct 2022? pic.twitter.com/b2Sdr06hUc

— Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 21, 2020