Tíz meglepő tény az egykori Doktor House-ról, Hugh Laurie-ról

A színész például a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült.

61 éves lett a Doktor House egykori címszereplője, Hugh Laurie, 1959. június 11-én született Oxfordban. Talán olimpikonként ismerhetnénk, ha nem szól közbe egy betegség, később azonban a Guinness Rekordok könyvé-be is bekerült más okból – miközben zenésznek sem utolsó, Magyarországon is koncertezett már. Születésnapja alkalmából az Origo összeszedett tíz érdekességet a színészről.

1. A teljes neve James Hugh Calum Laurie, de az első keresztnevét sosem használta. A harmadik keresztneve, a Calum skót eredetű: a Mael Calum rövidítése, ami tulajdonképpen az angol Malcolmnak felel meg.

2. Édesapja, Ran Laurie evezősként aranyérmet szerzett az 1948-as londoni olimpián, így a későbbi színész is megpróbálkozott az evezéssel: az országos ifjúsági bajnoki címig jutott, amikor egy betegség miatt le kellett mondania a sportnak erről a formájáról.

3. Kamaszkora óta imádja a motorokat, a Doktor House-ért kapott gázsijából egyből vett egy drága járgányt. Azt mondja, a száguldás mellett szereti az anonimitást is, amit a bukósisak ad neki, a motoron ülve soha nem ismerik fel.

4. A Cambridge-re járt, ahol a legendás Cambridge Footlights színitársulatnak elnöke is lett egy idő után, miközben Emma Thompson volt az alelnök. Itt ismerkedtek össze Stephen Fryjal is, akivel aztán közös lakást béreltek, majd előálltak az Egy kis Fry és Laurie című szkeccsműsorral.

5. A Cambridge Footlightsnak korábban nemcsak pár Monty Python-tag, de például Douglas Adams is a tagja volt, aki azt szerette volna, hogy a Galaxis útikalauz stopposoknak filmváltozatában Laurie játssza el Arthur Dentet – akit végül Martin Freeman alakított, miután a filmet csak 2005-ben, négy évvel Adams halála után mutatták be.

6. Laurie alakította volna Perry White-ot is a 2006-os Superman visszatérben, de a Doktor House miatt végül nemet mondott – így kapta meg a szerepet Frank Langella.

7. A Doktor House miatt Laurie 2011-ben a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, hisz a sorozatnak világszerte bámulatos nézettsége volt, a címszereplő a világ legnépszerűbb, legtöbbet látott férfi főhősévé vált a televízióban.

8. Abban az időben a legjobban fizetett drámai színész is volt, mármint azok közül, akik sorozatban játszottak főszerepet. 400 ezer dollárt kapott egyetlen részért, ez azonban körülbelül a harmada volt csak annak, amit a legjobban fizetett komikus, Charlie Sheen keresett akkoriban, hisz ő a Két pasi – meg egy kicsi-ért 1,25 millió dollárt vihetett haza epizódonként.

9. Laurie – brit létére – a Doktor House miatt sajátította el az amerikai akcentust, de az olyan jól sikerült, hogy amikor a castingot irányító Bryan Singer neki adta a szerepet, fogalma sem volt róla, hogy a színész nem az Egyesült Államokban született.

10. Zongorán, gitáron, dobon, szájharmonikán és szaxofonon egyaránt játszik, két szólóalbuma is megjelent, 2014-ben Budapesten is koncertezett. Billentyűsként szintén benne van a Band from TV nevű együttesben, amelyben zenélni tudó tévésztárok játszanak.

Borítókép: Hugh Laurie 2019-ben