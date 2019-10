Taylor Swiftet saját anyukája hozta kínos helyzetbe (videó)

Titokban felvette lánya egy igen parádés pillanatát, amint megsirat egy banánt.

Taylor Swiftet nem sűrűn látni szemüvegben, mostantól azonban a kontaktlencsét is leteheti, ugyanis a napokban rászánta magát egy lézeres szemműtétre. A beavatkozás után még kábult énekesnőre anyukája vigyázott, aki kihasználva az alkalmat, levideózta lányát, amint az altató hatása alatt még egy banánt is megsiratott.

A felvételen az látszik, ahogy Taylor a védőszemüvegében kibotorkál a konyhába egy banánért, amit aztán a fürtről úgy sikerül leválasztania, hogy a szára is leszakad, ami pedig ezután következik, egészen parádés:

“Ez nem is az, amit akartam, most mit csinálunk ezzel? Ennek nincs feje” – hangzik el a vicces mondat, miközben Taylor sírva is fakad, ami ugye a beavatkozás miatt tilos lenne neki. Ezután az énekesnő visszavánszorog az ágyába, ahol igazán viccesen kezdi el majszolni a banánt, miközben anyukája arra figyelmezteti, hogy el ne aludjon evés közben.

“Nem alszom, az elmém ébren van!” – vágja rá.

A videó hamar bejárta a világhálót, lévén Jimmy Fallon show-jában Swift legnagyobb meglepetésére az levetítésre került. A popdíva nem tudott a felvételről, arról pedig végképp nem, hogy jófej anyukája ezt eljuttatta a televíziónak.