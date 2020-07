Ryan Reynoldsnak hála, meglett a világ legkeresettebb plüssmackója

Ryand Reynolds nélkül elvesztek volna egy anya lányához intézett utolsó szavai. Néhány napja bejárta az internetet a filmsztár felajánlása, aki 5 ezer dollárt ígért annak a becsületes megtalálónak, aki visszajuttat egy hangrögzítős plüssmacit tulajdonosának – írja a hirado.hu.

A játéknak egy fekete hátizsákkal együtt veszett nyoma költözködéskor Vancouverben. Tulajdonosa bizonyos Mara Soriano, aki semmi mást nem szeretett volna visszakapni, csak a mackót, melyen 53 évesen rákban elhunyt édesanyja utolsó szavai voltak hallhatóak. „Szeretlek. Büszke vagyok rád. Mindig veled leszek.”

Reynolds népszerűségének, és a felajánlott jutalomnak hála, a plüss gyakorlatilag a „körözési lista” első helyére került, így a maci épségben visszakerült Marához.

In happier news… thank you everyone who searched high and low. To the person who took the bear, thanks for keeping it safe. Vancouver is awesome. #FoundMarasBear https://t.co/X7FlyiR89P

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 29, 2020