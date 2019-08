Rómában szavalt verset Kevin Spacey

A botrány nyomán kegyvesztetté vált színész Gabriele Tinti kortárs olasz költő költeményét mondta el a Palazzo Massimóban lévő múzeum egyik legszebb műve, a pihenő ökölvívót ábrázoló görög bronzszobor mellett pénteken este egy előre be nem jelentett performansz keretében. A múzeum név megnevezése nélkül harangozta be a honlapján, hogy egy kétszeres Oscar-díjas személyiség olvas fel Tinti műveiből „egy ritka esti rendezvényen”.

In Rome, Kevin Spacey would not answer questions about Anthony Rapp and alleged sexual assaults. Instead, he performed a poem about a beaten-up boxer determined not to give up https://t.co/gocokspAv6 pic.twitter.com/glHt2dPeRA

— The Daily Beast (@thedailybeast) August 2, 2019