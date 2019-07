Robert De Niro vásárolt egy zongoraraktárat

Természetesen nagy tervei vannak vele.

Robert De Niro egy befektetői csoporttal újabb nagy filmstúdió létrehozásán fáradozik New Yorkban, ahol már négy nagy stúdió működik – számolt be róla a The New York Times szerdán.

A húszas-harmincas években New Yorkban virágzott a filmipar, majd Hollywood vette át a vezető szerepet. De Niróék azonban abban bíznak, hogy a város által az ágazat számára teremtett kedvező gazdasági környezet és a streamingszolgáltatók egyre növekvő produkciós igényei miatt New York lehet az új Hollywood.

De Niro és fia, Raphael egy befektetői csoporttal 400 millió dollárból (116 milliárd forintból) akarja létrehozni a Wildflower Stúdiót Queensben (New York egyik kerülete). Az elképzelések szerint nemcsak műtermeket építenek majd, hanem teljes produkciós apparátust biztosítanak, amely az utómunkákat is el tudja végezni.

A 20 ezer nézetméteres telket, amelyen a stúdió lesz, a híres Steinway & Sons zongoragyártó cégtől vásárolják meg. A területen eddig az elkészült zongorákat raktározták.

Jelenleg a brooklyni, 2004-ben megnyílt Steiner Stúdió a legnagyobb New Yorkban, ennél nagyobb filmstúdiók már csak Hollywoodban találhatók. A Steinernek, amely eleinte 5 műteremmel kezdett, ma már 30 műterme van, és egyre fejlődik, a stúdióban párhuzamosan számos tévés produkciót és filmet forgatnak. A queensi Silvercup Stúdió szintén terjeszkedik, most nyitotta meg két új produkciós műtermét, az egyiket Bronxban.

A Netflix néhány hete jelentette be, hogy megerősíti állásait New Yorkban, új irodát nyit Manhattanben és többműtermes produkciós központot Brooklynban.

A New York-i filmes robbanást mi sem jelzi jobban, minthogy tavaly már 332 filmet forgattak a városban, míg 1980-ban 121 produkció készült ott. Idén eddig kétmilliárd dollárt (558 milliárd forintot) költöttek New Yorkban a filmes és tévés produkciók, miközben 2013-ban az egész évi költésük volt 2,1 milliárd dollár.

A Wildflower Stúdió elnöke és befektetője, Adam Gordon szerint robbanásszerűen nő a kereslet az eredeti tartalom előállítása iránt, és New York a maga hatalmas kreatív tartalékaival és energiáival természetes otthona ennek az evolúciónak.

A filmek mellett egyre nagyobb számú tévéműsor is készül New Yorkban. Az elmúlt évben 67 tévéműsort forgattak a városban, míg a 2013-14-es szezonban még csak 29-et.

Anne del Castillo, a New York-i önkormányzat média- és szórakoztatóipari hivatalának szakembere rámutatott, hogy ez a növekedés nagyon jót tesz a városnak, hiszen számos munkahelyet teremt és élénkíti a gazdaságot is. A város jelentős kedvezményekkel, köztük adókedvezménnyel támogatja a produkciókat, amelyek a költségeknek akár a 30 százalékát megspórolhatják, ha ott forgatnak.

Mióta 2004-ben a támogatási programot bevezették, a produkciók 33 milliárd dollárt (9534 milliárd forintot) költöttek el New Yorkban, és durván 1,8 millió állást teremtettek.

A The New York Times felidézte, hogy Robert De Niro a kilencvenes évek végén Harvey Weinsteinnel, az azóta szexuális zaklatási botrányai miatt elbukott filmmogullal már létre akart hozni egy filmstúdiót Brooklynban tucatnyi tévés és filmes műteremmel. Akkor azonban meghiúsult a terv, mert miközben Rudolph W. Giuliani polgármester már hajlott volna a támogatásra, a város jogi és pénzügyi aggodalmak miatt kihátrált mögüle. Ezt követően lépett színre egy új csapat, akik létrehozták a Steiner Stúdiót.

Borítókép: a színész egy filmes vacsorán áprilisban