Robbie Williams beelőzte Elvis Presley-t

Legújabb ünnepi albumában a brit lemezeladási lista élére repült az énekes.

Robbie Williams utolérte Elvis Presley-t, mint a brit albumeladási lista történetének legsikeresebb szólóelőadója, miután a közelmúltban megjelent karácsonyi lemezének köszönhetően a 13. listavezető korongját is sikerült elkönyvelnie – írja a Híradó.

A brit fenegyerek november végén megjelent The Christmas Present című albuma a múlt heti második helyről küzdötte fel magát a dobogó legfelső fokára – írja a BBC hírportálja. A brit lemezeladási ranglista csúcstartója egyébként a Beatles, amely 15 listavezető albummal büszkélkedhet a szigetországban.

Williamsnek mindössze két szólóalbuma volt, amely csak a második helyig jutott: a 2003-as Knebworth című koncertalbum, valamint a 2009-es Reality Killed the Video Star. A Take That nevű együttes tagjaként további négy listavezető albumon énekel, vagyis összesen 17 toplistás korong kötődik a nevéhez.

Williams ezzel még mindig elmarad Sir Paul McCartney-tól, aki 22 listavezető nagylemezt jegyez a Beatles, a Wings és szólókarrierje révén.