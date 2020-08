Pedro Almodóvar alkotását is meghívták a velencei filmfesztiválra

Pedro Almodóvar spanyol rendező és Regina King Oscar-díjas amerikai színésznő, rendező új filmjét is meghívták a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválra, de nem a versenyprogramban fognak bemutatkozni – közölték hétfőn a filmmustra szervezői.

Az Oscar-díjas spanyol rendező először forgatott angol nyelvű filmet, Jean Cocteau francia író La voix humaine (Emberi hang) című monodrámáját adaptálta filmvászonra.

A 30 perces film főszerepét Tilda Swinton brit színésznő alakítja.

Regina King, aki 2019-ben nyerte el az amerikai filmakadémia legjobb női mellékszereplőnek járó díját a Ha a Beale utca mesélni tudna című filmben nyújtott alakításáért, korábban már rendezett televíziós darabokat, de a One Night in Miami című filmje az első egészestés játékfilm. Az 1949-ben játszódó film a fiatal Cassius Clayt (a későbbi Muhammad Alit) mutatja be, amint nehézsúlyú ökölvívó világbajnokká válik. Sikerei ellenére neki is szembe kell néznie a Jim Crow-korszak törvényeivel, amelyek értelmében a feketéket és fehéreket a déli államokban az élet minden területén elszigetelték egymástól.

„Regina King filmje a lehető legjobb összhangban van az elmúlt hónapok eseményeivel az Egyesült Államokban, és a társadalmunkban még mindig előforduló rasszizmus valamennyi formája elleni harc fontosságára hívja fel a figyelmet”

– fogalmaztak közleményükben a szervezők.

A 77. velencei filmmustra lesz az első nagy európai fesztivál, amelyet a koronavírus-járvány kitörése óta megrendeznek. A szeptember 2. és 12. között zajló mustra egy olasz filmmel, Daniele Luchetti Lacci című drámájával nyílik meg.

A versenyprogramba 18 filmet hívtak meg,

köztük Mundruczó Kornél első külföldi produkcióját, az angol nyelvű Pieces of a Woman című filmet is.

Borítókép: Pedro Almodóvar spanyol rendező az amerikai filmakadémia 11. Kormányzói-díjainak kiosztóján a hollywoodi Dolby Színházban 2019. október 27-én