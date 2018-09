Pályaudvaron zenélgetett Paul McCartney

A 76 éves zenész a Grand Central Station egyik csarnokának sarkában látta vendégül mintegy 300 barátját, akiknek saját vadonatúj szerzeményeiből és régi Beatles-dalokból adott elő egyveleget. A paraván mögé csak a meghívottak juthattak be – köztük Meryl Streep, Amy Schumer, Jon Bon Jovi, Kate Moss és Steve Buscemi -, de a rögtönzött hangversenyt az utazók is hallhatták.

